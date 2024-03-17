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17 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Yahya Efendi Türbesi

Havva KÜÇÜK KONUR
17 Mart 2024, Pazar 02:10
İSTANBUL’UN MÂNEVİ MUHAFIZLARI

Yahya Efendi Türbesi, Beşiktaş ilçesinde, Çırağan Sarayı’nın karşısında, Yahya Efendi Tekkesi’nin bitişiğindedir.

Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü mutasavvıf, âlim ve şairidir. Molla Şeyhzade, Şeyh Yahya Beşiktaşî olarak da anılır. Trabzon doğumlu olup, Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşidir. İstanbul’da müderrislik yapmış olan Yahya Efendi, her zaman kendisine danışılan bir konumda olmuştur. Ayrıca İstanbullu denizciler, onun İstanbul Boğazı’nın dört manevi bekçisinden biri olduğuna inanırlar. (Diğerleri, Üsküdar’da Aziz MahmudHüdayi, Beykoz’da Yuşa Peygamber, Sarıyer’de Telli Baba’dır.)

Okul çağına geldiğinde, babası Kadı Ömer Efendi ile birlikte, yedi yıl çeşitli hocalardan ders alan Yahya Efendi, öğrenimine devam etmek için İstanbul’a geldi. İki yıl Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi’nin sohbetlerine katıldı. İslami ilimler, tıp, geometri gibi konularda söz sahibi oldu. Çeşitli medreselerde görev yaptı. Emekli olduktan sonra inzivaya çekilen Yahya Efendi, Beşiktaş’ta bir bahçe satın alarak bir ev ve mescit yaptırdı. Zamanla evin etrafına medrese, hamam, orada kalanlar için odalar ve çeşme yaptırarak ‘külliye’ meydana getirdi. Önemli bir ilim irfan yuvası haline gelen bu dergaha, askerî ve mülkî erkan, tüccarlar ve özellikle gemiciler ziyarete gelirler, hediye ve adak gönderirlerdi. Yahya Efendi de bunu talebeler için harcar, mescid, medrese, dergah, hamam gibi yerler yaptırır, gelenlere ikram ve izzette bulunurdu.

Şiir ile de ilgilenen Yahya Efendi, “Müderris” mahlasıyla tasavvufi şiirler yazmıştır ve bir divanı vardır. 

1569 senesinde vefat etti. Cenaze namazını, devrin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi kıldırdı ve şimdiki yerine defnedildi. 

Yahya Efendi Türbesine vardığınız zaman tam huzur ve huşu bulursunuz. Bu huzura kediler de iştirak eder. Sakin ve sevimli kedileriyle de meşhurdur. Kabri üzerindeki türbe, 1571 yılında II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Ölümünden sonra da şöhreti devam eden Yahya Efendi’nin türbesinin etrafı, gerek saray ve padişah çevresinin, gerekse ona komşu olmak isteyen sevenlerinin defin yeri olmuştur. Ramazan vesilesiyle ziyaret edilmesi gereken önemli bir mekândır.

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