Ümitvar olmak

“Evet ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ, İslâm’ın sâdası olacaktır!” 1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ifadeyi düstur edinmiş, hayatının hiçbir döneminde ümitsiz olmamış, ümitsiz yaşamamıştır.

28 sene sürgün ve hapis hayatı, 19 defa zehirlenmeye maruz kalması, birçok mahkeme kayıtları bu konuya şahitlik etmeye halen devam etmektedir. Peki ya bizler nasılız? Ümitsiz, her halden şikâyet eden, haline razı olmayan, mevcut halini güzelleştirmeyen, omuzlar düşük, baş yere eğik, bitkin ve tükenmiş bir halde hayat sürdürmekteyiz. Bunun bir çaresi var mı? Tabiki var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu hastalığın reçetesini “Zindan-ı Atalete Düştüğümüzün Sebebi Nedir?” sorusunu, eserinde şu şekilde belirtmiştir:

Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedit olan yeis (ümitsizlik) rastgelir. Kuvve-i mane- viyesini kırar. Siz o düşmana karşı “Ümidinizi kesmeyiniz.” (Zümer Sûresi: 53) kılıcını istimal ediniz demiştir.

Fizikî bir kural vardır. Kırmızı ışıkta rölanti de çalışan bir araç ile hareket halindeki bir aracın yaktığı yakıt miktar olarak aynı değildir. Kırmızı ışıkta durduğu yerde çalışan aracın yaktığı yakıt daha fazladır.

Eğer sabit iseniz, ekranlara kilitlenmiş iseniz, hareket halinde değilseniz, bir hedefiniz yoksa, kendi hedeflerinizi ve amaçlarınızı değil de başkalarının hayatlarını takip ediyorsanız ve konfor alanınızı terk etmemişseniz; ümitsizlik, sıkıntı, depresyon ve mutsuzluk sinyalleri çalmaya başlamış demektir.

Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da, aklında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan ceylandan daha hızlı koşmak, yoksa aç kalacaktır. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da aklında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmak, yoksa aslana yem olacaktır. İster aslan olun, ister ceylan her sabah kalktığınızda koşuyor pozisyonda değilseniz; sıra size gelmiş olabilir.

Buradaki koşuyor pozisyonda ifadesi her insan için gerek zihnî, gerekse fizikî olabilir. Sivrisinekler, durgun sularda ürerler. Hareket halindeki akarsularda sivrisinek üremez.

Bununla ilgili olarak 25. Sözde ‘’Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi (çekim kuvveti) zahiren tevlit (meydana getirme) eder gibi adet-i İlâhiye, bir kanun-i Rabbanidir.’’ ifadesi vardır. Yani hareket etmek ısıyı, ısı kuvveti ve kuvvette cazibeyi yani çekim kuvvetini meydana getiren bir kuraldır.

NEYİ İSTERSENİZ ONU ÇEKERSİNİZ

İnsanlık tarihine kabaca bir gözattığımızda insanoğlunun Ay’a çıkması, Çin Seddi’nin yapılması; azmi, sabrı, aşkı, sevgiyi, metaneti vb. birçok duyguları barındırır.

İnsanoğlu, ulaşılacak en tepe noktası olan uzayı belirlemeseydi; bugün uzay çağını yaşamıyor olacaktık. Bilim adamlarının rüyalarını süsleyen, hayalleriyle yatıp kalktıkları uzay olmasaydı Neil Armstrong ve Edvin Aldrin Ay’a çıkamazdı.

Dünyanın uzaydan görünen insan eliyle yapılmış tek eseri, Çin Seddi umudun ve gücün simgesi olamazdı. Ölüm döşeğindeki 100 insana soruluyor, “Hayatınızdaki en büyük pişmanlıklarınız nelerdir?”

Çoğunluğu yaptıklarını değil de yapamadıklarını, pişmanlıklarını, peşine düşmediği umutlarını ve gerçekleştiremediği hayallerini söylemişlerdir.

O yüzden Üstad Bediüzzaman Hazretleri derki: “Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Dünyevî merakaver meselelere bakıp, vazifeyi bakiyenizden fütur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz” der. Meyvenin dördüncü meselesinde de ‘’Ömür sermayesi pek azdır. Yapacak işler pek çoktur” der. Buradan çıkan sonuç ise ümitsiz olmamak, zamanı iyi kullanmak ve hedeflerimize odaklanmaktır.

Sesinizi değil, sözünüzü kullanacak kadar yürekli, başkalarını değil kalbinizi dinleyecek kadar cesur ve umut ettiğiniz hayatı yaşayacak kadar güçlü olmak gerekir. Ne zamana kadar? İmam efendi sâlânızı verene kadar… Bunun içinde iç dünyanda büyürken seni güçsüz kılan her şeyi geride bırakman gerekir.

14. Sözün Hatime bölümünde: “Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünya da nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin?” sorusuna verdiğimiz cevaplar bizlerin yaşama kalitesini belirler. Çünkü; “Zindan-ı Atalete düştüğümüzün sebebi nedir?” bölümünde, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylü’r-rahat geliyor. Himmeti kaybeder, zindan-ı sefalete atar. Yani durgunluk, hareketsizlik, ümitsizlik ve hedefsizlik gibi durumlar bütün sıkıntıların çıkış noktasıdır.

Seminerlerimde katılımcılara sorarım ‘’kimler umutsuzdur?’’ diye. Gelen cevaplar; işi olmayan, parası olmayan, iyi bir evlilik hayatı olmayan vb. gibi cevaplar alırım.

Doğru cevap ise, ancak ölüler umutsuzdur! Çünkü mezarlıklar umutlarını ve hayallerini gerçekleştiremeden göçüp gidenlerle doludur.

Onlara benzemek istemiyorsak, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni ve Risale-i Nurlar’ı okuyarak insanın gayesini ve kâinatın mahiyetini iyi anlamak gerekir.

Dipnot:

1- Sünûhat, Rüyada Bir Hitabe,

YAZAR: HAYRETTİN ÖZDEL