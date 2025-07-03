İsrail’in İran saldırısının Trump’a etkileri

İsrail’in 12 Haziran 2025’te İran’a başlattığı saldırılar, Orta Doğu’yu ve dünyayı sarstı.

Bir de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran’a saldırılardaki ısrarı, ABD’yi yeni bir çatışmaya sürükleme potansiyeline sahip. Bu ısrar, Trump’ın seçim vaatlerinden “sonsuz savaşlardan kaçınma”yla ters düşerken, ABD’nin yeni askerî harekâtlarına karşı çıkan Maga Hareketi’nin öfkesini arttırıyor.

Maga (Make America Great Again–Amerika’yı Yeniden Harika Yap) Hareketi, ilk kez Ronald Reagan tarafından 1980’deki başkanlık seçim kampanyasında kullanılan slogandır. Trump da Maga’yı 2016 ve 2024 seçim sürecinde kullandı.

Trump destekçileri, seçim sürecinde “Amerika’nın uluslararası maceracılığı” şeklinde adlandırdığı sınır dışındaki askerî müdahalelere karşı çıkmışlardı. Ancak İsrail’in İran’a saldırıları, bu seçim vaadini ciddi erozyona uğratıyor. Washington yönetimi iki ülke arasındaki çatışmalara müdahilliği reddetse de, Trump 13 Haziran 2025’te İsrail’e desteğini yinelemişti.

Barış ve nükleer görüşmeler hakkında muhtemelen kendisini ihanete uğradığını düşünen Tahran’ın, bölgedeki ABD üsleri için de bir tehdit unsuru olduğu ve bundan dolayı sözde savaştan kaçınmayı vaad etmiş Trump’ı, bölgede askerî müdahaleye zorlama riski de mevcuttu. Bu risk 22 Haziran’da ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi vurmasına karşılık, İran’ın da Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırılarıyla sonuçlanmıştı.

Yine de Washington açısından savaştan kaçınma, savaşa müdahil olma ve müttefiki İsrail’e desteğini nasıl dengeleyeceğine kafa yormak gerekiyor. Çünkü Trump’ın ne zaman ne söyleyeceği değişiklik gösterebilir.

Maga’nın önde gelen isimlerinden Breaking Points’den (Amerikan siyasî haber ve düşünce yayını) Saagar Enjeti, Turning Point USA sivil toplum kuruluşundan Charlie Kirk, muhafazakâr sunucu-yazar Tucker Carlson, eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon ve Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Senatör Rand Paul ve Temsilci Thomas Massie vd. İsrail’i ABD’yi savaşa çekmekle suçluyorlar. Aynı zamandan Trump’ın da İsrail desteğini eleştirerek, savaşa müdahil olmaması gerektiğini belirtiyorlar.

Carlson 13 Haziran 2025 tarihli “@TuckerCarlson” isimli “X” hesabından “Gerçek ayrım, İsrail’i destekleyenler ile İran’ı veya Filistinlileri destekleyenler arasında değildir. Gerçek ayrım, şiddeti gelişigüzel teşvik edenler ile onu engellemeye çalışanlar arasındadır. Savaş çığırtkanları ile barış elçileri arasındadır. Savaş çığırtkanları kimlerdir? Bunlara, bugün Trump’ı arayıp hava saldırıları ve İran’la bir savaşta doğrudan ABD askerî müdahalesini talep eden herkes dahildir. Bu listede: Sean Hannity, Mark Levin, Rupert Murdoch, Ike Perlmutter ve Miriam Adelson. Bir noktada hepsi bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar, ancak artık isimlerini bilmelisiniz” mesajıyla açıktan savaş karşıtlığı yapmaktadır.

Trump, İsrail politikasıyla, seçimlerde kendisini destekleyen Maga Hareketi’nin neredeyse yarısının desteğini kaybetmek riskiyle karşı karşıya. Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı vaad eden Trump, şimdi İsrail üzerinden yeni bir savaşa dahil olmaya aday durumunda. Trump önce 22 Haziran’da İran’daki nükleer tesisleri vurarak güç gösterisi yapmış, ardından 24 Haziran’da ateşkes ilanıyla Maga’nın hassasiyetine kulak vermiş oldu.