Bu yaz farklı olsun!

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur’daki mektuplarında özellikle yaz mevsimiyle ilgili olarak:

“Bilirsiniz ki, yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Ders arkadaşlarımızın çoğu fütûra düşüp tâtil-i eşgâle (çalışmaya ara verme) mecbur oluyor. Ciddî hakaikle tam meşgûl olamıyor.” 1 ve “Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı…” 2 gibi ifadelerle bizleri uyarmaktadır. Mevsim değişikliklerinden insan vücudunun özellikle endokrin sisteminin (hormonal sistem) oldukça fazla etkilendiği tıbben de bilinen bir durum olup; bu değişiklik fiziksel ve mental açıdan bizlerde yetersizliklere sebep olabiliyor. Bu yetersizlikler, Risale-i Nurda Üstadımızın “fütur” olarak aktardığı yani gevşeklik, usanç vb. hal ve hislere bizleri sürükleyebilmektedir. Bu hal ve hislere karşı alınabilecek tedbirler elbette mevcut. Tıbbî tedbir ve müdahaleler işin uzmanlarının konusu olmakla birlikte beslenme, uyku, egzersiz alışkanlıkları ve bunlardaki düzenlemeler fütura düşmemek açısından oldukça önemli.

Bunların yanında bizlerin vurgulamak istediği ise yine çağımız insanının her derdine Kur’anî çareler sunan Risale-i Nurlarla iştigalin bu fütura karşı ana çare olduğu hususu. Özellikle yaz mevsimini verimli geçirmek için, Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nurlar’la ciddi şekilde meşgul olmak ve imanî meselelerde yoğunlaşmak son derece kritik. Derinlemesine tefekkür etmek; bunun yanında talebeler, aileler ve her kesim için okuma programları hazırlamak ve mümkünse birlikte tefekkür gezileri yapmak, meşru dairede iman hakikatleri etrafında sosyalleşmek, bol bol okumak ve mevkice yüksek rakımlı yerlerde zihnen ve bedenen bu fütura sebep olabilecek hallerden sıyrılmak… Kısaca, Risale-i Nur’daki bir paragrafı tefekkür ederek okumak, anlamak, düşünmek, hissetmek ve yaşamak bizleri inşaallah yaz gafletine ve fütura karşı muhafaza edecektir.

Dipnotlar

1- Barla Lâhikası, s. 171.

2- Emirdağ Lâhikası, s. 71.