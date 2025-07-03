Bediüzzaman’dan İslâm birliği için müjdeli bir hatıra

Yavuz Sultan Selim Han’dan sonra dört yüz yıl boyunca birlik içinde olan İslâm âlemi, Osmanlı devletinin dağılmasından ve tarih sahnesinden çekilmesinden bu yana, elli yedi İslâm devleti olmasına rağmen bir türlü birliğini kuramadı.

Bundan dolayı, ipi kopmuş tespih taneleri gibi her devlet kendi başına kaldığından ve güç birliği yapamadığından, bir asırdan beri her türlü sıkıntılarla uğraşıp duruyor.

İslâm İşbirliği Teşkilatını kuran İslâm devletleri, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği gibi bir birlik kurmadan, siyasî ve stratejik güç birliği yapmadan, boğuşmak zorunda kaldığı problemlerden kurtulması mümkün görünmüyor. Bütün İslâm devletleri böyle bir birliğin kurulmasını doğrudan veya dolaylı yoldan istemesine rağmen, neden bir türlü bunu başaramıyorlar ve ne zaman bu birlik kurulacak?

Bütün Müslümanların bir an önce kurulmasını istediği İslâm birliği hususunda, Bediüzzaman Hazretlerinden nakledilen müjdeli bir hatıra, bize ümit verici bir ışık tutuyor. Muhtelif aralıklarla Anadolu il ve ilçelerini ziyaret eden Bediüzzaman’ın hizmetkârlarından merhum Mustafa Sungur Ağabey, İzmir’in Tire ilçesine uğradığı zaman kendisine sorulan bir soru üzerine verdiği cevap gerçekten çok ilginçtir. Bu hatırayı da, Mustafa Ünal Hoca Çamlık mevlidinde kalabalık bir cemaate anlatır:

“1970’li yıllarda Mustafa Sungur Ağabey Tire’ye geldiği zaman, bizler de âlem-i İslâm ile alâkalı kendisine sorular sorardık. Bir gün Mustafa Sungur Ağabeye dedik ki: ‘Ağabey! Üstadımız ittihad-ı İslâm’dan bahsediyor. Bunun zamanı ve zemini uzak mı? Ne zaman olacak?’ O günkü cevabı şöyle oldu: “Bu soruyu biz de Üstadımızdan sormuştuk. Üstadımız da şöyle cevap verdi: ‘Kardeşim, ittihad-ı İslâm, üçüncü cihan harbinin köprüsünden geçtikten sonra... İslâm birliğinin muhakkak olacağını, onun da bu savaştan sonra olacağını söyledi. En önemli nokta da, Türkiye’nin bu savaş sahasında olmayacağını, bu ateşin ülkemize sıçramayacağını ve hususan Risale-i Nur’un sed çekip, bu ülkeye zırh-ı manevî ve sadaka-i makbûle olacağını ifade ediyordu.’ Mustafa Sungur Ağabey devamında da ‘Üstadımız şehadet parmağıyla Türkiye haritası çizer gibi yaptı ve güney sınırını göstererek ‘Buradan içeriye girmeyecek.’ buyurdu. Üçüncü dünya savaşının ateşi Türkiye’ye girmeyeceğini ifade etti.”

Yarım asır önce Mustafa Sungur Ağabeyden nakledilen ve Bediüzzaman’a ait olan bu hatıra, İslâm dünyasının geleceği hakkındaki müjdeleri içinde barındırıyor. Orta Doğuda bir asırdan beri sürüp gelen savaşların sona ermesinin reçetesi ve ilâcı İslâm birliğinin en kısa zamanda kurulmasıdır. Orta Doğuda bir çıban başı ve bütün problemlerin ana kaynağı olan İsrail devleti, önce Gazze, sonra Lübnan, arkasından Suriye topraklarına saldırması, daha sonra hızını alamayıp İran devletine bombardıman uçaklarıyla hücum etmesi, gerçekten bir çılgınlık alâmeti gibi görünüyor. İran’ın balistik ve hipersonik füzeleriyle neye uğradığını şaşıran, muhtelif şehirleri harabeye dönen ve böyle bir direnç beklemeyen İsrail, Amerika’nın yardımıyla şimdilik İran’ın füzelerinden kurtuldu ve on iki gün süren savaş sona erdi.

Ancak “Vaad edilmiş topraklar” masalının peşini bırakmayan zalim İsrail devletinin ne yapacağı hiç belli olmaz. İran örneğinden de ders alması gerekenler İslâm birliğini muhakkak kurmalıdır.

