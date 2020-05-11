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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ey iman edenler, iman edin

Hüsnü ŞAHİT
11 Mayıs 2020, Pazartesi
Kur’ân’ın canlı olduğuna ve her asra ve her ana bakan bir yüzünün olduğuna iman etmiş olan bizlerin Nisâ Sûresi - 136. âyetinden çıkarması gereken mühim dersler vardır.

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin” denilmekte ve iman etmiş olan bizlerin tekrar iman etmesi ve Enfal Sûresi 26. Âyette  zikredilen “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin” hitabına uyarak Allah ve Resulüne (asm) hainlik etmememiz istenilmektedir.

Günümüze baktığımızda insanların dinin direği olan namaz hususunda gayet gevşek olduğu, dünyanın lezzetini tatmak ve tattırmak isteyenlere rağbetin bol miktarda olduğu, 40 vefiyattan ancak bir ya da ikisinin imanla kabre girdiği, ehl-i imanın safderunluğundan zalimlere hayır duâ ederek onların zulümlerini hoş görmesinden dolayı zalimlerin kuvvet bulduğu ve kadere; “Siz bunlara ve bu musîbetlere müstehaksınız” fetvasını verdirdiği bir zamandayız maalesef. Bu âyeti kerime bizleri sarsıyor, ta ki biz ayılalım.

Allah’ın rızasını kazanmak yerine sosyal medyada beğenilmeyi tercih eden, ihlâssız, samimiyetsiz insanların tekrar Allah’a iman etmesi istenmektedir bu âyette. Kur’ân’ın ilk emri olan “oku” hitabını anla, idrak et, düşün, tefekkür et isteniliyor bu âyette. 

Dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan, ölü kardeşinin etini yiyen, hak-adalet yerine güç-iktidar safını seçen, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” (En’am Sûresi: 164; İsra Sûresi: 15) denmesine rağmen bir gemideki 9 masumu bir cani uğruna batıran Müslümanlara tekrar iman edin diyor bu âyet.

İman ettim deyip de hâlâ, iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyen, az bir menfaat uğruna ahiretini feda edip dünyayı satın alma gayreti içinde olan, haksızlığı, zulmü tercih eden Müslümanlar için Rabbim tekrar tekrar iman edin, iman edin, iman edin diyor.

Eğer tekrar tekrar iman etmezsek ne olur?

İmansız giden bir insanın Cehennemden başka gidebileceği alternatif bir yer var mı? Yok. Allah muhafaza. Acaba ateşe dayanıklı mıyız ki tekrar tekrar iman etmiyelim?

Acaba şu günlerde başımızda ki felâketlerin hepsi hâlâ gözümüzü açamayıp iman etmeyen ya da imanını inkişaf ettirmeyenlerin ayılması, uyanması için mi? İşlediğimiz günahlardan dolayı mı yakalandık bu musîbetlere, belâlara.

Başımızdaki umumî musîbetlerden kurtulmak için çok tövbe istiğfar etmeli, imanımızı sürekli yenilemeli ve kendimize şu soruyu sormalıyız: “Zamanın Cibali Babası ben miyim? Acaba kime duâ ediyorum? Duâlar neden kabul olmuyor? Benim bunda payım ne?”

Rabbim cümlemizi istikametten ayırmasın. Amin.

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