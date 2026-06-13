Senaryonun ögeleri

Bir futbol maçı için iki takım, oyuncular, yedek oyuncular, hakemler, seyirciler; gerekiyorsa bir senaryo için de kişiler, mekanlar, diyaloglar, zamanın akışı, yan karakterler, çatışmalar lazım geliyor...

İlk olarak önümüze hikâye geliyor. Bu konuda ısrar ettiğim düşünülebilir. Fakat hikâye güzelse, kendini okutturuyorsa, ilgi çekiyorsa, merak unsuru varsa, yazılımı ve anlatımı sempatikse başarılı diyebiliriz. Kötü bir hikâyeleme çok güzel bir hikâyenin tüm çekiciliğini yok edebilir. İyi bir hikâye iyi hikâyelenmeyi hakkediyor demektir.

Yazarın bildiği açıklanmamış bir bilginin tam zamanında okuyucuyu sıkmadan verilmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Bir hikâye türlü yollardan anlatılabilir; roman, tiyatro oyunu, radyo tiyatrosu, çizgi film veya film. Olaylar bize anlatılır biz izleriz burada önemli olan anlatıcının bize anlatış biçimidir. Senarist bir hikâye ve senaryo yazar, yönetmen onu filme alır. Roman bunlardan çok farklıdır. Yazar hikâyesini yazıya döker. Diğerlerinde kolaktif bir çalışma vardır. tek başına bir roman yazılabilir fakat tek başına bir film çekilemez. Filmlerde başrol oyuncuları ön plandadır, asıl senarist ve oyuncuya nasıl oynaması gerektiğini söyleyen yönetmen daha önemlidir. Oyuncuları herkes tanır senaristi ve yönetmen ismen bilinirler.

Aslında küçük olayların yazılması ile bir hikâye ortaya çıkıyor. Sinema dilinde çok sayıda küçük olay dramatik yapının özelliğini yok edebilir. Konu bolluğu avantaj değildir.

Ne anlatmak istiyorsunuz “Dedikodu”. Sadece bu konuya odaklanın. Dedikoduyu anlatırken, hazır yazmaya başlamışken, “Gıybet konusunu da işleyelim, iftira konusu da aradan çıksın” diyerek bir senaryo yazarsanız çıkmaz sokağa girdiniz demektir. Roman yazıyorsanız bunların hepsini anlatabilirsiniz.

Senaryoda ögeler vardır; baş karekterler, sıradan olmayan güç bir durum, bir hedef, bir rakip (rakip kişi veya olay da olabilir), bir tehlike...

Zübeyir Gündüzalp abinin senaryosunu yazalım istiyoruz.

Baş karekter: Zübeyir Gündüzalp

Güç bir durum: Üstadın yanında kalmak için memurluğundan vazgeçip yokluk içinde yaşamayı göze alıyor. (Bu seyirci için oldukça güç bir durum fakat Zübeyir abi için değil.)

Bir hedef: İman ve Kur’ân hizmetinde bulunmak.

Bir rakip: Dinsizlik komitesi veya zındıka komitesi gençliğin imanını zayıflatmak için mücadele verirken Zübeyir abi iman kurtarmak için mücadele ediyor...

Bir tehlike: Zindanlar, hapishaneler, işkenceler...

