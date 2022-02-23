"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Asrın adamı (5)

İlimdar Kaya
23 Şubat 2022, Çarşamba
Şiir

Denizli hapsinde Meyve Risalesini,

Tefsir edip Üstad, verir iman dersini.

Her mahpus okudu senin bu eserini,

Hapishanede de durduramazlar seni.

 

Zehirlenir Üstad, çok perişandır hali,

Tesirlidir zehir, etkiler beden, dili.

Üstad’ın yerine can verir Hafız Ali,

Bir anda canlanır kol, bacak ile eli.

 

Hacı Hasan Feyzi haber verir Üstad’dan,

Mürid Hasan Feyzi çok etkilenir bundan.

Duyunca Üstadı; koştu, durmadı bir an

Budur der “Şeyhimin haber verdiği insan”.

 

Müritlerine der “budur Mehdi-i Azam”,

“Şu Ahir zamanda bekleniyor bu adam”.

Bütün müritleri edince ikna, ilzam,

Hep beraber Nur’a oldular hizmetkâr, ram,

 

Bunun sonrasında başlar güzel bir hizmet,

O sıkıntıların karşılığı bu ücret.

Bizi hoşnut etti bunca her hoş hareket,

Denizli hapsiyle tecelli etti hikmet

 

O gün görev düşer Hâkim Hesna Şener’e

Korkmaz, cesaretle soyunur bu işlere

Vicdan ile karar verir hukuka göre

Boyun eğmez, karşı durur tehdit, cebire

 

Bulunmaz hiçbir suç, beraat verir hâkim,

Sevinir Denizli, çevredeki her âlim

Karar karşısında perişan olur zalim,

Beraattan sonra da hep Nur’u etti talim.

 

Rahat yok Üstada, istikamet Emirdağ,

Kurulacak idi yeni bir mesken, otağ.

Nurlar ile huzur bulacaktı çok dimağ,

Açılır burada yeniden bir devir, çağ

 

Ayrılığa duyunca üzülür Hasan Feyzi,

Mateme bürünür onun gönül denizi.

Ayrılık şiiri dökülür dizi dizi,

Okununca sarsar bu şiir hepimizi.

 

Ayrılığa Hasan Feyzi dayanamaz üzülür,

Kısa süre sonra dünyadan Hakk’a yürür.

Bitmiştir dünyada rızk, yaşanacak ömür

Bu vefattan Üstad çokça duyar teessür

 

Kırk dörtte Emirdağ Üstada kucak açar,

Hizmetine koşar bir anda Çalışkanlar.

O gün çok sıkı bir baskı, tarassut var,

Dinsiz komiteler onu imhaya kalkar.

 

Kapısına konur yirmi dört saat bekçi,

Daim gözetlenir kaldığı evin içi.

Üstada zulmeder bir kaç hain tetikçi,

Belâsını bulur daim her işbirlikçi.

 

Derler “imha için“ yukarıdan aldık emir,

Yemeğe koyarlar bekçi başıyla zehir.

Bir anda gösterir vücutta hemen tesir,

Üstadı ölümden korur Cevşen-ül Kebir.

 

Verilen zehirle aç, susuz ve perişan,

Ama hiç aksatmaz, kılar namazı her an.

Biiznillah ile şifa bulduğu zaman,

Başlar tashihata, çalışır hiç durmadan.

 

Talebe olmuştu genç Doktor Tahir Barçın,

Hizmete katkısı çok olmuştur bu şahsın.

Birkaç sefer daha yandı zehirle canın,

Silmek isterler dünyadan senin adın.

 

Gelenlere Üstad Risale-i Nur okur,

Bütün gün Nurlar’dan heyecanla konuşur.

“Kur’ân’dan süzülmüş” derdi Risale-i Nur,

İnsanlar derdine bunlarla çare bulur.

 

Emirdağ’da kalır Bediüzzaman üç yıl,

Nurla meşgul olur, saniye geçmez atıl.

Üstad gayesine böylece olur vasıl,

Onun görevidir Nur’u neşretmek asıl,

 

Bediüzzaman’ın talebi üzerine,

Ceylan Çalışkan da girmişti hizmetine.

Fedakârca hizmet etmiştir birçok sene,

Trafik kazası ile yürür Rabbine.

 

Kıymetli, önemli bir isim Hamza Emek,

Emirdağ’da iken Üstada oldu destek.

Kusursuz yapılır idi her istek, dilek,

Bu insanları bilmek, tanımak gerek.

 

Dondurucu soğuk, yıl kırk sekiz senesi,

Zulme yeni adres Afyon Hapishanesi.

Elli dört talebe, Üstad hapiste hepsi,

Kesilmek istenir Nur dostlarının sesi.

 

İnsaf, merhamet yok, aldırmazlar yaşına,

Ölmesi istenir koğuşta tek başına.

Yardım etmek ister talebeleri ona,

Yönetim dayakla engel olmuştur buna.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor

    Dijital tehlikelere karşı 5 tavsiye

    Elektrik zamları çiftçiyi de vurdu

    Putin'den Kiev ile ilişkilerin iyileşmesi için 4 şart

    Biden: Rusya, uluslararası toplumdan sert bir cevabı hak ediyor

    Son 24 saatte 271 kişi vefat etti

    Putin: Spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor

    Küresel buğday piyasalarında Rusya-Ukrayna krizi alarmı

    'Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz'

    Ukrayna: Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz

    Çin'den Ukrayna açıklaması

    'Barajlar dolu olsa da dikkatli olmalıyız'

    AB'de gündem Rusya yaptırımları

    Japonya, Rusya'nın Ukrayna kararını sert şekilde kınadı

    BM'den "Vahşete Destek'' raporu: 'Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı'

    Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geçti

    Kazakistan: Rusya’nın kararını tanımamız söz konusu değil

    'Gaz tedarikini sürdürme niyetindeyiz'

    Trabzonspor tarihi rekoruna çok yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor
    Cevher İLHAN

    “OHAL KHK’lerine yargı denetimi” taahhüdü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl mesajlarındaki Bediüzzaman vurguları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (3)
    Genel

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir
    Faruk ÇAKIR

    Hem denge, hem denetleme
    Ahmet BATTAL

    Güncel siyasetin gerçeği: Yanlışta ısrar
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın tesbitlerinden ne kadar haberdarız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Eşsiz mühürler: Hava zerreleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.