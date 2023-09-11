"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Karlı ve buzlu dağlar fedakârlıkla aşılır

İlimdar Kaya
11 Eylül 2023, Pazartesi
Osmanlı’ da 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı ile saltanat dönemi bitmiş, yerine meşrutiyet, bir cihette demokrasi ikame edilmiştir.

Buna kayıtsız kalmayan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri yollara düşerek meşrutiyetin faydalarını, nimet olduğunu Doğu’nun mühim merkezlerinde ileri gelenlere anlatır. Bu seyahatler “Münazarat” eserinin doğmasına vesile oldu.

Bediüzzaman, “Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Hâlbuki çoban tenbel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimad etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları müstebid kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terkedip hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyidir?” buyurur. (Münazarat, s.44-45) Bediüzzaman’ın eserlerinde ortaya koyduğu bunun gibi her hakikat her zaman diliminde bizlere yol gösterir. Keşmekeş içinde bulunan ülke ve Âlem-i İslam’ı Bediüzzaman Hazretlerinin vazettiği bu hakikatler çıkaracak. 

Bu hakikatlerden kitlelerin istifade edip yön bulmalarını ve şer cephesine alet olmadan istikamet üzere kalmalarını “YENİ ASYA GAZETESİ ve YENİ ASYA NEŞRİYAT” sağlayarak oynanan oyun ve kurulan tuzakları bozar. Çünkü Yeni Asya gazetesi ve neşriyatı Bediüzzaman bahçesinden âleme açılan bir kapıdır. 

Hayat pahalılığı nedeni ile ortaya çıkan geçim sıkıntısı bizim neşriyatımıza karşı alâkamızı azaltmamalı. Aksi takdirde mesul ve sorumlu oluruz.  

Bu cümleler ışığında gazetemize ve neşriyatımıza karşı camianın ferdleri olarak her birimizin önemli görev ve sorumlulukları var, neşriyatımızı yazar ve yönetime bırakmayarak okurlar olarak sahip çıkıp ayakta kalmasını ve bu sarmaldan çıkmasını sağlamalıyız. Yoksa Âlemi-i Ahirete göçtüğümüzde Üstad ve Zübeyir Abiye karşı görevini ihmal etmiş insanlar olarak mahcubiyet içerisinde oluruz.

Şayet Bediüzzaman dönemin hükümetinin baskı ve zulümlerine karşı direnmeseydi bugün bu eserler elimizde olmayacaktı. Böylelikle Deccal ve Süfyan’ın hüküm sürdüğü, yüzünü kararttığı bu asrın yüzü aydınlanmayacaktı. Bu tavır ve duruş önümüzde bizlere güzel bir örnektir.

Evet, bir taşa ne kadar çok el yapışırsa, o taşın kaldırılması o kadar kolay olur. Her zor ve müşkül işin başarılmasını sağlayan en büyük amil dava şuurudur. Kar ve buzlu dağlar omuz omuza verilerek fedakârlık neticesinde aşılır!

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da pazar yerine hava saldırısı: 43 kişi öldü

    Eğitimde dert zili çaldı

    8 ayda 800 bine dayandı

    Yeni eğitim öğretim yılı yeni kararlarla başlıyor - İlk ara tatil 13 Kasım'da

    “Diktatörlük”lere silah İsrail’den

    Ziraat odaları niye sessiz?

    Dağlık Karabağ’daki yollar açılacak

    Meclis’te çözülmeli

    Motorine 1.50 TL’lik zam

    Trakya’da kuraklık çiftçiyi de vurdu

    Üniversitede yemeğe yüzde bin 400 zam

    Fas’ta can kaybı artıyor

    53 ülkenin doktorları Kapadokya’da buluştu

    Milli Eğitim Bakanından velilere çağrı

    Bakanlık halk sağlığını korumada sınıfta kaldı

    Cezayir, Fas'a hava sahasını açtı

    Erdoğan-Sisi görüşmesi gerçekleşti

    G20 dönem başkanlığını Brezilya devraldı

    SUV otomobiller tercih ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni eğitim öğretim yılı yeni kararlarla başlıyor - İlk ara tatil 13 Kasım'da
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları da yazmaya yürekleri var mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırıya göz yumma tuzağı
    Genel

    Ziraat odaları niye sessiz?
    Yeni Asya'dan Size

    Kutlular Ağabeyin dilinden 12 Eylül’le mücadelemiz
    Genel

    “Diktatörlük”lere silah İsrail’den
    Genel

    Meclis’te çözülmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset canibiyle neden galebe edilmez?
    Sebahattin YAŞAR

    “Az konuşmak” vesselam!
    Şükrü BULUT

    12 Eylül, Türkiye için istiğfar mevsimidir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.