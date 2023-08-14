"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kurban olayım sana

İlimdar Kaya
14 Ağustos 2023, Pazartesi
ŞİİR

Talep üzere vermişti peygamber; ilim deniz, derya,

Bu nedenle itirazsızdır kelam, yer olmaz kuşkuya.

Ruhsat verilmemiş idi kimseye bir soru sormaya,

Üç Said dönemi ile bu asır edilmişti ihya.

 

Rüyanda gördüğün Ararat’daki o müthiş patlama,

Valideni korkutmuş, sarsılmıştı o an zemin sema.

Derin manalar yüklüydü bu rüya, bu tema,

Zımni bir ima vardı istikbalde olacak duruma.

 

O amirane İcaz-ı Kur’an’ı beyan et emri net,

Sanaydı bu hitap; sendin bu işe, bu asırda namzet.

İlahi emirden alındı mesaj, bekliyordu ümmet

Risaleler çıktı ortaya; tevhid, haşr, Kur’an, Nübüvvet.

 

Ayakkabı yırtık, durum çok hazin; ama o mutmain

Jandarmayla düşmüş yola emrine ram olup kaderin.

Bu gidiş, yolculuk; sevk-i İlahi, bir vazife için,

Dostlar “kaçıralım” deyince izin isteyip reddettin.

 

Üstadım kurban olayım sana ve seni gören göze,

Kur’an ile ayar verdin ağzından çıkan her bir söze.

Tarziye verip ilişemediler, her kelam bir füze

Altı bin sayfalık eser bıraktın insanlığa, bize.

 

Sundular milletvekilliği, köşk ve maaş teklifini,

Bunlar bir oyundu kabul etmedin, reddettin hepsini.

Senden başkası asla reddetmezdi bunların hiçbirini.

Hatta basit teklifler ile ikna ettiler kimini,

 

Çetin bir mücadele, sarsamadı hiçbir olay seni,

Bütün âlem şahittir; tasdik eder, bilir bu halini.

O gün senden cesaret alıp takip etti müminler izini,

Önünde hürmetle eğilir herkes, duyunca ismini.

 

O dönem hiçbir gelişme, olaya kalmadın bigâne,

Kalıcı çözümler sunarak koydun beşerin önüne.

O reçeteler pusula, rehberdir her dönem, her güne,

Kur’an mehazlı risaleler ilaç beşerin derdine.

 

Geçmişte sana yapılan zulümler sızlatır içimi,

Hesna Şener gibiler senden yana yaptılar seçimi.

Seni ortadan kaldırmak istedi o günün yönetimi,

Bugün eserlerini binler okur, kuşattın âlemi.

 

Üstadım! Senin medyada dilindir şanlı Yeni Asya,

Sosyal medyada meczuplar dil uzatıp akıtsa da salya.

İnayetle ayakta Yeni Asya, yıkılmaz bu kaya,

İnşallah muvaffak olamayacak saldırgan eşkıya.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hani mülâkat kalkacaktı?

    Maliyetler çok yüksek

    Emekli yarı aç, yarı tok

    Seyyanen zam da açığı kapatamadı

    Meteor yağmuru tefekkürü

    Fidanlık sosyal medyada

    Çanakkale'deki yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

    İsrailliler yine sokaklarda

    Mersin - Erdemli'de de orman yangını çıktı

    "Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket''

    '20 Ağustos'a kadar gölgede kalın'

    Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

    Malatya'da parklarda sabahladılar

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Ege Denizi - Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem

    Neresi yalan?

    Barajlar alarm veriyor

    Aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz

    Akaryakıt zammına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hani mülâkat kalkacaktı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne zamana kadar aldanıp, aldatacaksınız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 6
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz hizmetlere odaklanmak
    Genel

    Maliyetler çok yüksek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İktidar ve muhalefet münasebetleri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzamanda genç olmak!
    Süleyman KÖSMENE

    Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.