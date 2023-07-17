"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

19. Asrın günahları

İlimdar Kaya
17 Temmuz 2023, Pazartesi
Münafıkâne iş gören Süfyan ile dinsizliği işmam eden Deccal’ın 19. asırda gelmesi sonucunda Osmanlı Devleti ve dünya hem siyasal hem de sosyal açıdan büyük değişimler geçirir.

Bediüzzaman doğunun sarp coğrafyasından kalkarak 1907’de Van’dan İstanbul’a gelir. Âlem-i İslamın içine düştüğü durumdan kurtulması için eğitim sisteminin kurulmasını istemektedir. Abdülhamit ile görüşerek gerekli izahları yapar. 

Ancak Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra için para peşinde olduğunu sanan Abdülhamit, para vererek başından savmak ister, fakat Abdülhamit’in teklifini geri çeviren Bediüzzamana akıl hastanesine atmak, Yıldız Askerî Mahkemesinde yargılamak gibi reva görülen muamele bu asrın ilk günahlarındandır.

Hürriyet âşığı Bediüzzaman ve o günkü aydınların gayretiyle 1908 yılında Meşrutiyetin ilanıyla seçimler yapılır. Ahrar Fırkası, İttihad ve Terakki Cemiyeti karşısında başarılı olamaz, yalnızca bir milletvekili çıkarır. Seçim sonrasında İTC’den memnun olmayan ve azınlık milletvekillerinin katılımıyla Meclis-i Mebusan’da büyük bir güç oluşturan Ahrarlar iktidar olur. Ahrarların iktidarından rahatsız olan İTC’liler verdikleri gensoruda baskı ile bir kısım milletvekilini meclise getirmez, bir kısmı hükümet aleyhinde oy kullanır, bir kısmı da çekimser kalınca Sadrazam Kamil Paşa hükümeti düşürülerek İTC iktidar olur.

İTC hükümetinin baskıcı ve despot icraatları toplumun bütün kesimlerini rahatsız eder. Dış güçlerin de kışkırtmaları ile olaylar başlar. Bediüzzaman olayları sonlandırmak için yoğun gayret gösterir, ama muvaffak olamaz. Olaylar bahanesiyle Selanik’ten yola çıkan Hareket Ordusu 31 Mart 1909 İstanbul’da olaylara müdahale eder. Sükûnet sağladıktan sonra iktidar olan İTC, Abdülhamit’i hal ederek Selanik’e sürgün eder. Divan-ı Harp vasıtasıyla Ahrar menşeli birçok insan idam edilir. Bediüzzaman’da yargılanır, ama beraat eder. Baskılardan dolayı Ahrar’ın birçoğu yurt dışına kaçar, birçoğu da tutuklanınca fırka dağılır  

1911 yılında Ahrarlar iktidardaki İTC’ye karşı Hürriyet ve İhtilaf Fırkasını kurarak sahneye çıkar. Seçimlerde başarı gösterilmesi üzerine Meclisteki milletvekilleriyle birlikte çoğunluğu sağlayınca HİF iktidara gelir. İTC’li Enver Paşa bakanlar kurulunu basarak harbiye nazırını öldürür, sadrazam Kamil Paşa’nın başına silah dayayarak istifa etmesini sağlar. İTC yeniden iktidar olur ve yurt dışına kaçan HİF mensuplarının birçoğu gıyaben idama mahkûm edilir, birçoğu da Sinop’a sürülür. Baskıyla bir Ahrar hareketi daha dağıtılır.

Ahrar’ı dağıtan İTC’liler bu sefer de ülkeyi savaşa sokarak ateşin içine atarlar. Dört yıl boyunca Osmanlı çok cephede savaşır. Hem çok evladını hem de toprak kaybederek Osmanlı’ya nokta konur.

Cumhuriyet kurulunca ısrarla çağrılan Bediüzzaman Mecliste konuşma yapar ve dua eder. Sonra niyetler anlaşılınca Van’a döner. Sonrasında sürgün ve zulümler başlar.“…bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade, ölümü tercih ettim… “ (Tarihçe-i Hayat- Tahliller) Bu cümleler asrın sahibi Said Nursî Hazretlerine karşı günahlarının boyutunu gösterir. 

Bediüzzaman’ın “Ahrar Fırkası yine otuz beş sene sonra dirildi, yine uyandı” dediği Demokratların iktidarını hazmedemeyen geçmişteki İTC’nin devamı insanlar Demokratları devirerek üç vatan evladını şehit edip Ahrarlardan intikam almaları bu asrın başka bir günahıdır. 

Ahrar çizgisini devam ettiren Adalet Partisinin 1971 askerî muhtıra ve 1980’de askerî ihtilal ile iktidardan uzaklaştırılması yine asrın günahlarındandır.

Bu kadar günahla 19 asra küsuf tutturan olaylara karşılık asrın hasenesi ve halaskârı olan Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri teselli kaynağıdır insanlığın. 

Okunma Sayısı: 996
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ibrahim bayhan

    17.7.2023 23:12:24

    Enver paşa nın tavrı hiç de demokratik değil. yanlız üstat enver paşadan sena ile bahseder. bu nasıl oluyor.

  • Mustafa Eren B.

    17.7.2023 11:46:56

    19. Asrın günahları - Sanki başlıkla içerik uyuşmuyor. Zira 20. asırda, sadece Anadolu'da geçen bir takım hadiselerden bahsediliyor.

  • M. Ali KAYA

    17.7.2023 10:09:38

    Hürriyet ve itilaf Fırkası Ahrarların devamı değildir. Bir Muvazaa Partisidir. Ahrarların devamı 35 sene sonra DP dir.

  • HÇeşitcioğlu

    17.7.2023 09:55:55

    "İTC’liler bu sefer de ülkeyi savaşa sokarak ateşin içine atarlar." Üstad; İTP sini takdir ediyor ve Münazarat' ta harika bir tahlili var fakat 1912 Balkan Harbi ülkenin kimyasını bozuyor ve İTP siyasi şiddete başvuruyor.Üstad burda onlardan ayrılıyor. Üstad İTP bilerek 1.büyük savaşa soktu diyenlere; Alman general? ..in bilmediği savaş sonucunu bunlar mı biliyor diyerek; savaşa bilip isteyerek girmediğimizi vurgulıyor. Bu konudaki yazılarda tahlil yerine; İTP aleyhine bir savrulma ve çoğunluğa uyma görülüyor!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.