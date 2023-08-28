Herkes bunu böyle bilsin

1971 yılında Bab-ı Aliye bir güneş gibi doğar Yeni Asya. “Bu vatanı iki bela olan şimalde çıkan dinsizlik cereyanından (komünizmden) ve Âlem-i İslamı bize düşman eden hareketlerden korumak için Risale-i Nur’un matbuat lisanı ile ders verilmesi zamanının geldiğini” belirtir Bediüzzaman Hazretleri (Mektubat s.812).

“Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp bu hakikati görerek Yeni Asya Gazetesinin çıkartılmasına vesile oluyor. Zübeyir Gündüzalp Yeni Asya Gazetesinin manevi mimarıdır, rahmete kavuşan Mehmet Kutlular gibi bir mücadele ve dava adamını gazetenin başına getirmesi de ayrı bir feraset ve ileri görüşlülüktür.

Yeni Asya gazetesi hayatımızın önemli bir parçasıdır, sadece bir haber alma aracı değildir. Türkiye ve dünyadaki olaylara Risale-i Nur’un gözüyle bakarak verdiği mesajlarla okuyucuların aynı kanaate sahip olmalarını sağlar.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yapılan anayasaya hayır dedi. 6 Eylül 1987’de yapılan referandumda siyasî yasakların kalkması için yoğun gayret sarf etti. Darbeciler tarafından 470 gün kapatıldığında darbecilere teslim olmadı. Yeni Nesil, Tasvir gibi adlar altında Bediüzzaman Hazretlerinin çizgisinde yayın hayatına devam etti.

Başörtüsü yasağına karşı dindar kesimin sesi oldu. “Başörtüsünün farz ve Allah’ın emri olduğu” nazara verilerek bu haklı mücadeleyi hem meşru çizgide tuttu hem de yasağa karşı kamuoyu oluşmasını sağladı. Yasağın kalkmasında payı büyüktü.

Risale-i Nur’u tekelleştirmek isteyen hükümete karşı Yeni Asya’nın verdiği meşru mücadele sonucunda bu yanlıştan dönüldü.

Irak’ın işgalinde Türkiye’deki bazı köşe yazarlarına rüşvet verilerek gündem oluşturulmak istenmesi o gün basına yansımıştı. Yeni Asya’nın işgale karşı duruşu ile ehl-i imanın tek yumruk olmasıı sağlamıştı.

Akıl ve izan sahibi kesimler Yeni Asya’yı takdir edip beğeniyorlar. “Yeni Asya’yı sadece toplumun bir kesimine değil, bu ülkede demokrasiyi özümsemiş vatan evlatlarının tamamına rehber olabilecek bir yayın organı olarak görüyoruz” cümleleri ile Deva Parti Sözcüsü İdris Şahin bir hakikate parmak basıyor.

Yeni Asya’nın demokrat duruşundan dolayı AKP hükümeti tarafından gazeteci arkadaşlarımızın basın kartlarının ve resmî ilan verilmeyişini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri, TBMM’de yaptıkları konuşmalarla defeatle gündeme getirdiler.

Yeni Asya’nın Bediüzzaman Hazretlerinin iman-Kur’an davasının sesi olmasından rahatsız olanlar var. Bunun yanı sıra Siyasal İslam menşeli AKP’ye karşı Millet İttifakı’nın desteklemesi de bazı insanları rahatsız ediyor.

Rahatsız olan bu kişiler, sosyal medya ve benzeri platformlarda insafsızca ve hezeyan dolu mesajlarla Yeni Asya kadrosunu ve okuyucularını hedef alıyor ve üzüyorlar. Bu kişiler bilsinler ki, Yeni Asya’nın okuyucuları yapmak istediklerine müsaade etmedi, etmeyecektir.

Allah’ın inayeti ile Bediüzzaman Hazretlerinin çizgisinde yoluna devam edecek YENİ ASYA, herkes bunu böyle bilsin…