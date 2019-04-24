"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ahkâm âyetleri ve Üstadın yaklaşımı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Nisan 2019, Çarşamba 00:20
Kur’ân’daki ahkâm âyetleri bahsine dair tartışmalara ışık tutup sağlıklı sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olacak bir yorumu, Üstadın Münâzarât’ta bir suale verdiği cevapta görüyoruz.

Sualde bazı ecnebilerin İslâmdaki çok eşle evlilik ve esirlik, kölelik gibi konulardaki düzenlemeleri ortaya atarak şeriat hakkında şüphe uyandırdıkları ifade ediliyor.

Buna karşı Üstad “İslâmiyetin ahkâmı iki kısımdır” diyerek şöyle devam ediyor:

“Birisi, şeriat ona müessistir (tesis etmiştir). Bu ise hüsn-ü hakikî ve hayr-ı mahzdır (gerçek güzellik ve mutlak hayırdır).”

İman, ibadet ve ahlâk esasları; zekât ve sadâka ile ilgili hükümler; hukuk ve adalete ilişkin temel prensipler; suçun ve cezanın şahsîliği ilkesi; kişisel, ticarî, siyasî ve diplomatik ilişkilerde dürüstlük ve ahde vefa ilkeleri... bu fasılda ilk akla gelenler.

Şeriatın bu kısım hükümleri, bu genel esasları getirmiş, vaz ve tesis etmiştir.

“İkincisi, şeriat-ı muaddildir (tadil edici şeriat). Yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-i şer (daha az kötü) ve muaddel (tadil edilmiş) ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikîye (en güzel ve mükemmel hale) geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir (çevirmiştir).”

Bu çeşit hükümlerle, öngörülen değişim kademeli bir tedric sürecine bağlanıyor. Çünkü fıtrat bunu gerektiriyor; kişisel ve toplumsal dönüşümün sağlıklı bir mecrada gerçekleşmesi tepeden inme ve baskıcı yöntemlerle değil, zamana yayılan fıtrî yönlendirmelerle mümkün oluyor.

Nitekim tesettür emri ile içki yasağına ilişkin âyetlerin inzal ediliş serencamları, bu kademeli geçişin ilginç örneklerinden ikisi.

Üstadın “Şeriat vâzı-ı esaret değildir (Esirlik ve kölelik sistemi getirmemiştir); belki (tersine), en vahşi suretten böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek bir surete indirmiş, tadil etmiştir” ve “Dörde kadar taaddüd-i zevcat (çok eşlilik), tabiata, akla, hikmete muvafık (uygun) olmakla beraber, şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekiz-dokuzdan dörde indirmiş; bahusus taaddütte (çok eşle evlilikte) öyle şerait (şartlar) koymuştur ki, onlara müraat etmekle (uymakla) hiçbir mazarratı müeddi olmaz (zarara yol açmaz)” sözleri de.    

(Eski Said Dönemi Eserleri, s. 286-7)

Okunma Sayısı: 1456
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.