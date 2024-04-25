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25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“AKP devlet partisi oldu”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Nisan 2024, Perşembe
AKP kurucularından, eski Bakan ve parti sözcüsü Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in serbestiyet.com’da Hilal Köylü’ye verdiği röportajdaki tesbitlerinden bazı anekdotlar:

* MHP şu anda özgül ağırlığının 20 katı Türkiye’de iktidar üzerinde etki ve yetkiye sahiptir. Çünkü AK Parti kendini onlara mahkûm etti. Şu anda Mecliste MHP’nin desteği olmasa AK Parti çoğunluğu kaybetmiş durumda. Böyle olunca da siz oraya mahkûm oluyorsunuz. MHP ile olan ittifak AK Parti’ye çok büyük zararlar vermiştir.

* Sarayda kanunların efendisi! konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Bu arkadaş Anayasa Mahkemesine, AK Partililere, bizlere kendi aklınca ayar çekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam parmak sallıyor, racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor? Partideki etkili, yetkili biri çıkıp “Ey saraydaki küstah! Sen kimsin ki, yıllarca partimize, bakan olarak ülkeye hizmet etmiş bu insanlara parmak sallıyorsun?” diyemiyor mu?

* Eğer birlikte yola çıktığınız insanları, yolda bulduğunuz insanlara ezdirirseniz, yolda bulduğunuz insanların ayakları altına atarsanız siz bu insanların ve bu insanlara gönül bağlayan kitlelerin de gönlünü kırmış olursunuz. Bu kabul edilebilir birşey değil.

* Siz gerçek anlamda bir hukuk devleti değilseniz, insan haklarınız adam akıllı değilse, memlekette adalet yoksa, şefkat ve merhamet kaybolmuşsa, ötekine saygı yoksa, yolsuzluklar almış başını gitmişse ekonomi iyi olsa ne olur? Dünyanın en büyük barajlarını, otoyollarını, hava alanlarını Çin yapıyor. Ama Çin dünyanın en iğrenç ülkesidir. Çin’de hukuk, demokrasi, insan hakları, fikir hürriyeti yok.

* 1950’de seçimi kaybeden CHP kendisini devletin ta kendisi kabul ediyordu. CHP’nin il başkanları valiydi, kaymakamları ilçe başkanıydı, ama oradaki durum daha çok kitabına uydurulmuştu. Çünkü kanunda yeri vardı, kanunla bunu düzenlemişlerdi. Biz valileri AK Parti il valisi, kaymakamı AK Parti ilçe kaymakamı haline getirdik.

* Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi olaylardan sonra AK Parti milletin partisi olmaktan ziyade devletin partisi olmayı tercih eden bir rotaya girdi. Siz devletin partisi olmuşsanız ve buradan dönmezseniz ebediyen kaybedersiniz. AK Parti, devlet partisi olma görüntüsü sergiliyor. Bu devletçi refleks ve hürriyetleri güvenliğe kurban eden bu yapı kesinlikle kaybeder. Bundan sonra da kaybeder.

* Merhum Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiden sonra İsmailağa Cemaatinin manevî önderliğini üstlenen Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiaya sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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