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24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İzmir notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Nisan 2024, Çarşamba
Hafta sonunda “baharın coşkusuyla” Kültürpark’ta düzenlenen kitap fuarı için bir defa daha İzmir’deydik. Şehrin merkezinde yem yeşil ağaçların gölgesinde açık havada kurulan standlar her kesimden kitapseverlerin akınına uğradı.

“Toplumun temeli aile” konulu söyleşimizin yapılacağı gün, geceden itibaren rahmet coştu. Ara ara hızlanan yağış neyse ki programın başlama saatinde kesildi ve yine açık havada kurulan 9 Eylül sahnesinde kalabalık bir dinleyici topluluğu ile sohbetimizi yaptık.

Eğer yağış devam etseydi yapamayacaktık. Belli ki, fuar yönetimi etkinliklerin organizasyonunu yaparken yağış ihtimalini hesaba katmamış. Bundan sonraki fuarlarda etkinlikler için ayrılan alanların üstünün de standlar gibi tentelerle kapatılması gerekiyor ki, benzer sıkıntılı haller tekrar yaşanmasın.

Ertesi gün de fuardaki Yeni Asya standında imza programına katıldık ve çok sayıda okurumuzla sohbet etme imkanı bulduk.

Fuar programları dışında, Yeni Asya Kültür Merkezindeki ders ve sohbetlere, Kemeraltı büromuzdaki geleneksel Cuma ve Pınarbaşı’ndaki Pazar buluşmalarına iştirak ettik.

Kültür Merkezinde yapılan dersin ardından, üst katta yakın zaman önce hizmete giren Gençlik Kafe’de gençlerimizle sohbet ettik. Bornova’daki Beyaz Lale Anaokuluna uğradık. 

Manisa’da il merkezinin yanı sıra Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinden gelen okuyucularımızla bir araya geldik.

İzmir’in, Ege’deki Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerinin “lokomotif”i olmaya devam ettiğini bir kez daha müşahede ettik.

Bu hizmetler, kadim temsilcimiz Hasan Şen başta olmak üzere tecrübeli emektarlarla dinamik ve şevkli gençlerin uyumlu teşrik-i mesaisi içinde sürekli gelişerek devam ediyor.

Emektarlar arasında, vaktiyle Kirazlımescit’te Zübeyir Ağabeyle aynı safta namaz kılan, Yahya Kemal ve Eşref Edib gibi zevatın cenazesine katılan, Sezai Karakoç’la görüşen ve halihazırda Yeni Asya’yı her gün dikkatle takip edip cüz’î maaşıyla beş gazete alarak çevresine dağıtan Hilmi Çekici ile, yarım asır önce Cumhuriyet gazetesi okuru iken Agora’da katıldığı ve Hz. Yunus (as) bahsinin okunduğu dersi dinledikten sonra dahil olduğu Nur cemaatinin bir mensubu olarak Yeni Asya’yı da o günden beri bırakmayan Mevlüd Gül ve halen hastanede tedavi gören Mehmet Tabak gibi isimler de var. 

Onlara ve bütün İzmir okuyucularımıza selamlar, muhabbetler, teşekkürler ve tebrikler.

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