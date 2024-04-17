Yerel seçimden genel siyasete

Yerel seçim yapıldı, itirazlar bir şekilde neticeye bağlandı, seçimin tekrarına karar verilen istisnaî yerler dışında sonuçlar hemen hemen kesinleşti ve yeni seçilen başkanlarla meclis üyeleri göreve başladı, tekrar seçilenler ise görevlerine devam ediyor. Artık bundan sonra gündem, onlar açısından seçildikleri il ve ilçelere hizmet etmek.

Bu, seçimin yerele bakan boyutu. Genel siyaseti ilgilendiren cihetinde ise iktidarın da, muhalefetin de çok dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gereken konular var.

İktidarın da, başarılı olamayan muhalefet partilerinin de aldıkları sonucu masaya yatırıp enine boyuna analiz etmeleri ve kendilerini hesaba çekmeleri icab ediyor.

Dürüst ve samimi bir yaklaşımla bu iç muhasebeyi yapabilen ve seçim neticelerinden doğru dersler çıkarmayı başarıp kendisine çekidüzen veren, iddiasını sürdürür.

Ama bunu yapmak yerine, “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmadı, Türk tarihi sandıkta yazılmadı” diyerek, kaybettiği seçim için sandığı “önemsizleştirme” havasına giren, kaybetmeye devam eder. Afakî sebeplerde takılıp, asıl sebebin demokrasi, hukuk ve samimiyetten uzaklaşmak olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışan da.

Seçimden başarılı bir sonuçla çıkan anamuhalefet ise bu neticeyi doğru tahlil ettiği ve bu başarıyı getiren çizgiyi daha da geliştirerek devam ettirdiği takdirde çok daha ileri hedeflere ulaşabilir. Bunun için, eski çizginin fanatik ve bağnaz savunucuları tarafından dillendirilen çarpıtma ve saptırmalara kesinlikle itibar etmemesi icab eder.

Bunun yanında, Millet İttifakının diğer ortaklarının, bu sistemde tek başına girdikleri bir seçim yarışında netice almalarının mümkün olmadığını artık görüp anlamaları gerekir; ki onların bu seçimden çıkaracakları en önemli derslerden biri bu olsa gerek.

Buna mukabil, İttifakın bütün paydaşlarının, birlikte çalıştıkları süreçte ortaya koyup yazılı belgeler halinde kamuoyuna deklare ettikleri ve kayda geçirdikleri ortak taahhütler için beraberce bir irade tazelemesi yapmaları ve o çerçevede sağlıklı bir gündem oluşturmaya çalışmaları beklenir ve gerekir.

İYİ Parti bu noktadaki sapmasını düzeltir ve istikametini doğrultarak ibreyi yeniden İttifakla beraber olmaya çevirir mi, parti kongresi sonrasında belli olur. Ama özellikle İttifak sayesinde Mecliste temsil edilme imkânı bulan diğer partilerin yine İttifak hedefleri için birlikte çalışmaları icab eder.

Millet İttifakının ve demokrasi-hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen diğer partilerin adalet ve hürriyet ortak paydasında buluşarak gerçekleştirecekleri bir dayanışma, ülkenin tek adam rejiminden kurtulup demokrasi ve hukuka dönmesi için çok hayatî ve kritik bir önem ve öncelik taşımaya devam ediyor.