"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Barış, af ve eşitlik

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Nisan 2024, Pazar
Üstad Bediüzzaman’ın 31 Mart olayından sonra ağır ithamlarla yargılandığı, ama beraat ettiği divan-ı harb-i örfî (sıkıyönetim) mahkemesinde verdiği son derece önemli ve güncel mesajlarından biri, daha doğrusu üçü şu cümlede: “Sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref’-i imtiyaz lâzım.”

Bu cümledeki mesajların her biri bilhassa çatışma ve kargaşa dönemlerinden sonra toplumun huzur, sükûn ve istikrara kavuşması açısından çok hayatî bir öneme sahip.

Önce sulh-u umumî, yani genel barış. Gerilim, kavga ve çatışmaların sona erdirilmesi. Bunlara sebep olan ve zemin hazırlayan ayrıştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı söylem, tavır ve politikaların terk edilmesi. Samimi ve kalıcı bir barış ortamının tesisi.

İkinci olarak aff-ı umumî. Genel af. Barış ortamının ortadan kalktığı, çatışmaların yaşandığı ve özellikle devlet baskısının şiddetlendiği dönemlerde, bunların her alanda yol açtığı olumsuz sonuçlar çok yönlü hak ihlallerine sebep olur. Bilhassa baskılar karşısında gelişen muhalefet hareketleri, iktidar gücünü elinde bulunduranlar tarafından “siyasî suç” olarak damgalanır ve bu yaklaşımdan kaynaklanan hak-hürriyet kısıtlamaları gündeme gelir. Bunlar da yeni gerilimleri tetikler ve besler.

Bu duruma son vermenin en kestirme ve sağlıklı yollarından biri genel af ilan ederek geçmişe bir sünger çekmek ve yeni bir sayfa açmak. Nitekim baskı dönemlerinin ardından gelen yeni süreçlerde iç barışı sağlamak ve toplumu rahatlatmak için bu yola başvurulması çokça görülen isabetli bir uygulama.

Üçüncü mesaj eşitlik ve hakkaniyetle çelişen bütün ayrıcalıkların kaldırılması. “Biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın” diyen Üstad, kendilerini farklı, üstün ve ayrıcalıklı görenlerin buna ilaveten başkalarına yönelik küçümseyici bakışı ile ortaya çıkacak sıkıntıya dikkat çekiyor.

O ayrıcalıklardan mahrum bırakılanların imtiyazlı “seçkinler” sınıfına duyacağı öfke ve tepki de işin bir başka çok önemli boyutu.

Ve bu üç konu da hürriyet-istibdat mücadelesiyle doğrudan ilgili. Genel barışı bozan bütün gerilim ve çatışmalar da, genel affı gerekli kılan hukuksuzluklar da, sadece iktidar çevrelerinin istifade ettiği haksız ayrıcalıklar da istibdat rejimlerinin ürünü iken, barışın temini ve devamı, haksızlıkların doğurduğu mağduriyetleri giderecek bir genel af ve imtiyazların kaldırılması ancak adalet ve demokrasiyle mümkün.

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor

    Konaklama fiyatında abartıya gidilmemeli

    Gazze’de 197 gündür devam eden katliamın bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    Çocukları kasten aç bırakan İsrail'e neden 10 milyar dolar verelim?

    Batı, dikkatleri Gazze’den İran’a çekmek istiyor

    Kartla harcama durdurulamıyor

    AYM’lerin temel görevi hak ve özgürlükleri korumak

    Okulu bırakıp, çalışmaya başlayan çocuk oranı yükseldi

    Müslümanların okulu kapatılmayacak

    Dondurma firmasına İsrail tepkisi

    İliç’teki maden sahasından çıkarılan Adnan Keklik defnedildi

    Otoriterliği birlik olarak yendik

    Gazze'de 14 binden fazla çocuk öldürüldü

    30 ev ve 114 kişi tahliye edildi

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

    Mevlüt Polat Ağabeyi rahmetle yâd ettik

    Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış, af ve eşitlik
    Mehmet Çetinkaya

    Türkistan bizim neyimiz olur?
    Genel

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay krizi AKMHP’nin eseri
    Mehmet KARA

    Yedi yıl sonra CHS
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışı savunun bakalım
    Adnan NACİR

    M’Ako Ağa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor
    Genel

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.