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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Bir küçük kıyamet koptu seherde

21 Şubat 2023, Salı
ŞİİR - CELAL CAN

Saatler tam dördü onyedi geçe

Bir küçük kıyamet koptu seherde

Ecel şerbetini acep kim içe?

Bir küçük kıyamet koptu seherde

 

Şubatın altısı ayazındayız 

Kimimiz teheccüt namazındayız

Göz açtık on şehrin enkazındayız

Bir küçük kıyamet koptu seherde

 

Tarif edemedik büyük afeti

Acep neye yorsak bu felaketi

Yaratandan sual olmaz hikmeti

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Sözün bittiği yer tarifsiz acı

Enkazın altında anne ve bacı

Yara derin doktor verme ilacı 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Tarihe geçecek en büyük afet 

Dünya görmemişti böyle felaket 

Ne kusur işledik ya Rab sen affet

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Kelimeler kifayetsiz kalıyor 

Kimi sağa kimi sola koşuyor

Sanki Yakup Yusuf’unu arıyor 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Kimi vasiyetin eder enkazda

Kimisi ağlıyor kimi niyazda

Dua eden eller dondu ayazda

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Ay yıldızlı bayrak indi yarıya 

Urfa Balıklıgöl döndü sarıya 

Denizde gemiler vurdu kıyıya 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Adları silindi mahallelerin 

Kapısı kilitli tüm hanelerin 

Kefeni kar oldu cenazelerin

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Bir tarafta acı bir tarafta kış

Ateşin başında enkaza bakış 

Göz yaşı dökerek Hakka yalvarış 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Yaratandan emir geldi gecede

Afetin manası iki hecede

Kimi bina kıyam, kimi secdede

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

Enkazın altından bir ses duyuldu

Körpe yavrulara açlık soruldu

Oysa biraz önce melek doyurdu

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Yıkıldı binalar geçti iç içe

Bacım acısını sayarak hiçe 

Enkazın altında istiyor peçe 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Bu tarifsiz acı dünyayı sardı 

Göklere yükseldi halkın feryadı 

Kiminin gözünde kaldı muradı 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Enkazın başında günler yıl oldu

Ağlamaktan göz yaşları kurudu 

Kimse var mı diye son kez soruldu

Bir küçük kıyamet koptu seherde

 

Elbetteki yandı benim de canım 

Adımı sorarsan ben Celal Can’ım

Memleketim ise can Erzincan’ım

Beterinden koru Yüce Allah’ım 

Bir küçük kıyamet koptu seherde 

 

Celal CAN

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