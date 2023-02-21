ŞİİR - CELAL CAN

Saatler tam dördü onyedi geçe Bir küçük kıyamet koptu seherde Ecel şerbetini acep kim içe? Bir küçük kıyamet koptu seherde Şubatın altısı ayazındayız Kimimiz teheccüt namazındayız Göz açtık on şehrin enkazındayız Bir küçük kıyamet koptu seherde Tarif edemedik büyük afeti Acep neye yorsak bu felaketi Yaratandan sual olmaz hikmeti Bir küçük kıyamet koptu seherde Sözün bittiği yer tarifsiz acı Enkazın altında anne ve bacı Yara derin doktor verme ilacı Bir küçük kıyamet koptu seherde Tarihe geçecek en büyük afet Dünya görmemişti böyle felaket Ne kusur işledik ya Rab sen affet Bir küçük kıyamet koptu seherde Kelimeler kifayetsiz kalıyor Kimi sağa kimi sola koşuyor Sanki Yakup Yusuf’unu arıyor Bir küçük kıyamet koptu seherde Kimi vasiyetin eder enkazda Kimisi ağlıyor kimi niyazda Dua eden eller dondu ayazda Bir küçük kıyamet koptu seherde Ay yıldızlı bayrak indi yarıya Urfa Balıklıgöl döndü sarıya Denizde gemiler vurdu kıyıya Bir küçük kıyamet koptu seherde Adları silindi mahallelerin Kapısı kilitli tüm hanelerin Kefeni kar oldu cenazelerin Bir küçük kıyamet koptu seherde Bir tarafta acı bir tarafta kış Ateşin başında enkaza bakış Göz yaşı dökerek Hakka yalvarış Bir küçük kıyamet koptu seherde Yaratandan emir geldi gecede Afetin manası iki hecede Kimi bina kıyam, kimi secdede Bir küçük kıyamet koptu seherde Enkazın altından bir ses duyuldu Körpe yavrulara açlık soruldu Oysa biraz önce melek doyurdu Bir küçük kıyamet koptu seherde Yıkıldı binalar geçti iç içe Bacım acısını sayarak hiçe Enkazın altında istiyor peçe Bir küçük kıyamet koptu seherde Bu tarifsiz acı dünyayı sardı Göklere yükseldi halkın feryadı Kiminin gözünde kaldı muradı Bir küçük kıyamet koptu seherde Enkazın başında günler yıl oldu Ağlamaktan göz yaşları kurudu Kimse var mı diye son kez soruldu Bir küçük kıyamet koptu seherde Elbetteki yandı benim de canım Adımı sorarsan ben Celal Can’ım Memleketim ise can Erzincan’ım Beterinden koru Yüce Allah’ım Bir küçük kıyamet koptu seherde Celal CAN

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