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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

'Çağrı' yeniden izleyiciyle buluşuyor: Akkad, 4K teknolojisiyle güncellenen yeni filmi anlattı

12 Nisan 2022, Salı 14:28
"Çağrı" filminin yönetmeni Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akkad, "Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum." dedi.

“Çağrı” 45 yıl sonra yeniden sinemalarda

"Çağrı: İslamiyetin Doğuşu" 45 yıl aradan sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşacak.

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı filmin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.

Usta yönetmenin oğlu, yapımcı Malek Akkad, yaptığı açıklamada, filmin önemine işaret ederek, "Bu filmler birçok kişi için olduğu gibi, benim için de çok önemli. Ben bir bakıma artık babamın filmlerinin koruyucusuyum. Bu filmleri korumak ve sunmak için her zaman en son teknolojiyi kullandım. 4K teknolojisiyle birlikte, bu filmleri yeniden güncellemek için doğru zaman olduğunu hissettim." dedi.

Çalışmanın çok fazla zaman aldığına dikkati çeken Akkad, şunları aktardı:

"Görüntüyü mükemmelleştirmek ve ardından sesi modernize etmek için çok zaman harcadım. Bir bakıma, daha önce hiç bu kadar iyi görünmemişti. Bu nedenle, bu filmleri bir kez daha dünyayla paylaşma zamanının geldiğini hissettim. Açıkçası, yaptığı işin bu güzel halini, babamın görebilmesini isterdim. O, filmlerinin dünyanın her yerinde kabul görmesini çok sevmişti ve bu gerçeği bilmek beni rahatlattı."

"Çağrı, 45 yıl sonra bütün dünyada izlenmeye devam ediyor"

Akkad, filmin İslam dünyası için önemine ilişkin soruya cevaben, şunları kaydetti:

"Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın, kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum. İlk gösteriminden 45 yıl sonra dahi bütün dünyada sevilerek izleniyor ve hayranlık uyandırıyor. Bu, sinemanın gerçek gücü ve babamın çok daha fazlasını yapmayı planlamasının asıl nedeni."

"Babamı temsil edebildiğim için onur ve mutluluk duyuyorum"

Çağrı'nın yenilenen 4K versiyonu için harika geri dönüşler aldığına işaret eden Akkad, "Orta Doğu'nun ardından şimdi de Türkiye'de prömiyer yapabileceğiz. Film ilk gösterime girdiğinde birçok Arap ülkesinde yasaklandığı için, babamın yapmasına izin verilmeyen galalar bunlar. Bu nedenle filme yeni bir gösterim imkanı sağlıyor ve hak ettiği prömiyerleri yapıyor gibi hissediyorum. Kendisini bu çalışmalarla temsil edebildiğim için onur ve büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinden yıllar sonra bile, hala yeteneğiyle mesajını vermeye devam ediyor. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta ismin yer aldığı filmin Türkiye'deki ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapıldı.

İslam'ın doğuşunu ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- güzide hayatlarını anlatan 177 dakikalık dev yapım, 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle 15 Nisan'da beyaz perdede olacak.

AA

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