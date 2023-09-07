Ali Hakkoymaz ile Şiir Atölyesi başlıyor. Halil Küçük moderatörlüğünde, Şair Ali Hakkoymaz ile Şiir Atölyesi 17 Eylül Pazar günü saat 14:00 ile 16:00 arasında Üsküdar Sanat Atölyesinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılanlara sertifika verilecek. Detaylı bilgiye, 0 (532) 746 90 44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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