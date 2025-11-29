Halep’e kardeşlik ve hizmet ziyareti

Yeni Asya, Halep’te resmî kurumlar ve kanaat önderleriyle görüşerek dinî ve kültürel hizmetleri yerinde değerlendirdi.

Halep-Yeni Asya

Fotoğraflar: Erhan Akkaya - Yeni Asya

İlâhiyatçı-Yazar İbrahim Ersoylu ile gazetemiz editörü ve foto muhabiri Erhan Akkaya Suriye’nin Halep şehrine Yurtdışı Hizmetler Birimimizin (YUHİB) organizesiyle iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Savaştan sonra yeniden toparlanma sürecine giren Halep’i yerinde gözlemleyen ekibimiz, şehirde resmî kurum temsilcileri ve kanaat önderleriyle de temaslarda bulundu.

Arapça Risale-i Nur takdim edildi

Türkiye’de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Halep’e dönen Ahmed İbrahim ve ailesinin davetlisi olarak bölgeye giden Akkaya ve Ersoylu, başta Halep Müftülüğü ve Vakıflar Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere birçok resmî kurum temsilcisiyle görüştü.

Basın mensubu arkadaşlarımız, Halep’te yürütülen İslâmî hizmetler hakkında bilgi alırken yetkililere Yurtdışı Hizmetler Birliği (YUHİB) tarafından Arapçaya tercüme edilen Risale-i Nur eserlerinden takdim etti. Ayrıca şehrin önde gelen kanaat önderleri, medrese sorumluları ve eğitim faaliyetlerini yürüten isimlerle bir araya gelen Yeni Asya heyeti, bölgedeki eğitim hizmetlerinin mevcut durumunu yerinde değerlendirdi.

Heyetin Halep ziyaretiyle ilgili detaylı izlenim ve değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde gazetemizde yayınlanacak.

VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZİ HABER YAPTI

Yeni Asya’dan bir heyetle görüştük

Halep Valiliği Vakıflar Müdürlüğü Hükümet İletişim Dairesi, yaptığı açıklamada Daire Başkanı Ahmed Abdul Hamid’in “Türk İslâm gazetesi Yeni Asya’dan bir heyeti” kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, görüşmede iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak dinî ve kültürel amaçlara hizmet edecek iş birliği ve iletişim imkânlarının ele alındığı kaydedildi.

***

HALEP GEZİSİ İZLENİMLERİ YAKINDA YENİ ASYA’DA...