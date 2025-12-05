Yeni Asya Neşriyat ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

22–30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Mersin Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standı, Risale-i Nur külliyatı ve çocuk kitaplarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

MERSİN - MUSTAFA YALÇIN

22–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen kitap fuarına, Yeni Asya Neşriyat olarak katılım sağlandı. Fuar boyunca Risale-i Nur Külliyatı ve Yeni Asya Neşriyat’ın eserleri sergilendi. Ziyaretçilerle yapılan birebir tanıtımlar ve sohbetler sayesinde birçok yeni okuyucuya ulaşıldı.

Hanımların gayreti

Yeni Asya Şefkat Kahramanları olan hanımlar da fuar boyunca standa gelen hanımlarla ve kız öğrencilerle ilgilendiler. Onların isteklerine ve fıtratlarına uygun neşriyatımızdan çıkan eserleri tanıttılar. Her yıl geleneksel olarak yapılan kitap fuarı şevke medar hizmetlere vesile oldu.

Rus da dinsiz kalamaz

Fuara katılanlar arasında Rus asıllı olup Mersin’de mütercim olarak çalışan bir hanımefendi ve kızı da bulunuyordu. Standdaki kısa bir sohbetin ardından Risale-i Nur eserlerinden aldılar. Sohbet sırasında Bediüzzaman Said Nursî’nin, “Rusya da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz, hak din olan İslâm’a teslim olur” sözlerini paylaştık. Ziyaretçiler bu müjdelerden etkilenerek memnuniyetlerini dile getirdi. Bu kitapların okunduğu derslerimizin olduğunu ve kendilerinin de gelebileceğini söylediğimiz zaman kızı “Biz böyle derslere ara-sıra gidiyoruz, annemi de teşvik ediyorum” dedi. Biz de Risale-i Nurlarda ihtiyacımız olan her nevi sorulara cevaplar vardır” dedik.

Yeni irtibatlar

Standımıza uğrayan genç bir öğretmen hanım Diyarbakır’da derslere katıldığını Mersin’de de arayış içinde olduğunu söyledi. Kendisine adres verip telefonlarını alarak bundan sonra irtibat içinde olacağımızı ifade ettik. Mersinli hanımlar için kitap fuarı bu gibi hizmetlere vesile olmakta, şevk ve heyecana, yeni isimlerle tanışma, Risale-i Nurları tanıtma ve derslere davet etme konusunda şevke ve hizmetlere medar olmaktadır.

Okudum, ama anlamadım

Bir başka hanımefendi “Ben Risalelerden bazılarını okudum, ama anlayamadım” dedi. Ona da “Bu kitapların okunarak müzakere edildiği, anlaşılması için okumaların yapıldığı dershanelerimizin olduğunu söyledik. Katılacağını ve anlamaya çalışacağını ifade etti.

Çocuk kitaplarına ilgi yoğun

Fuar boyunca çocuk kitaplarına ilgi yoğun oldu. Ana Sınıfı boyama kitapları, Peygamberler Tarihi, Aile Saadeti, hak ve vazifeler konularında kitap talepleri oldu. Standı ziyaret edenlere ayrıca Çam Ağacı hatıra anahtarlığı hediye edilerek Bediüzzaman’ın hayatı ve hatıraları anlatıldı. Bediüzzaman’ın “Bu zamanda hizmet ilânatla ve muhtaçlara duyurmakla olur” sözünün hizmetlere vesile olduğunu bu fuarda yaşayarak görmüş olduk.

Lezzetli ikramlar

Yeni Asya Şefkat Kahramanlarının evlerinde yaptıkları lezzetli yiyecekleri stand çalışanlarına ve misafirlere ikram etmeleri de çalışanlara ayrı bir şevk ve heyecan oluşturdu. Kendilerine teşekkür ediyor, Allah’ın rızasına nail olarak kendilerine Cennet ikramları şeklinde verilmesini için dualar ediyoruz.

Takdir ve teşekkürler

Standın hazırlanmasında ve ziyaretçilerle ilgilenmede büyük gayret gösteren Cuma Bahçeci, Mustafa Yalçın, Harun Caymaz ve Ahmet İlhan’a teşekkür edildi. Gaziantep’ten gelerek talebelerini fuara getiren, Risale-i Nur ve Yeni Asya ile tanıştıran Celal Sağır Ağabeyin hizmeti de takdirle karşılandı.

M. Ali Kaya’nın imza programı

Fuarda Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Mehmet Ali Kaya kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti. Bediüzzaman Said Nursî’nin “Hürriyet-i Şer’i” konusundaki görüşlerinin izahını içeren geniş çaplı bir seminer verdi. Kaya, seminerde Said Nursî’nin “Asya’nın bahtını ve İslâmiyetin talihini açacak olan Meşrutiyet ve Hürriyettir; ancak Şeriat-ı İslâmiye’nin terbiyesinde kalmak şartıyla” sözlerinin açılımını yaptı. Seminer, Bediüzzaman’ın “İnşallah o ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar. Ben onlara çok dua ediyorum” sözleriyle tamamladı.