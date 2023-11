Sosyal medya kitap okumayı ikinci plana attı

Şanlıurfa Yeni Asya Temsilcisi Sait Yetim, “İnsanların kitaba ihtiyacı var, en az ekmek su kadar. Fakat telefonların cebe girmesi kitap okumayı ikinci plana attı” dedi.

ŞANLIURFA - YENİ ASYA

Şanlıurfa’daki kitap fuarına katılan Şanlıurfa Yeni Asya Temsilcisi Sait Yetim, “Telefonların cebe girmesi kitap okumayı ikinci plana attı” dedi. Yetim, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Her sene bu fuara katılıyoruz. Urfa olarak şu anda standımızda Yeni Asya Neşriyat kitapları vardır. Başta Risale-i Nur olmak üzere cevşen, Kur’an-ı Kerimler, ondan sonra gençlere yönelik kitaplarımız var. Aileye yönelik kitaplarımız var. 4 tane dergimiz var. Gençlere yönelik Genç Yorum, aileye ve genç kızlara yönelik Bizim Aile dergimiz var. Çocuklara yönelik Can Kardeş isminde bir dergimiz var. Ayrıca akademik yayın yapan Körpü dergimiz var. Böylece toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz.”

En çok Kur’an-ı Kerim ve Risale-i Nur satıyor

“En çok satılan kitaplar arasında Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar ve Risale-i Nur ve Kur’an-ı Kerim’ler” olduğunu hatırlatan Sait Yetim şöyle devam etti: “Özellikle hafta sonları çok sevindirici gayet yoğun bir şekilde halk ilgi gösteriyor, bu durum bizi çok mutlu ediyor. Ancak tabii ki her kesimin söylediği gibi ekonomik durumdan şikayet var. Böylece kitapların fiyatının artması özellikle genç kuşağı etkiliyor. Bu noktada yetkililerin dikkat etmesi lazım. Çünkü insanların kitaba ihtiyacı var en az ekmek su kadar ihtiyacı var. Bu noktada özellikle devletin yayınevlerini desteklemesi lazım. Genç kesime kitabı sevdirmemiz lazım her şeyden önce. Maalesef bugün sosyal medya ve telefonların her cebe girmesi kitap okumayı ikinci plana atmıştır. Bilgiye ulaşmak, doğruya ulaşmak noktasında kitabın yerini tutacak başka vasıta ben bilmiyorum. Tabii ki ebeveynler kendisi okuyacak ki öğrenciler ve çocuklara örnek olsunlar. Her şeyden önce evimizin bir köşesinde bir kütüphanemizin olması ve o noktada en azından evimizde bir okuma saatinin olması noktasında çocuklara örnek olabiliriz.”