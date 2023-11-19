Yayınlarımızla Şanlıurfa Kitap Fuarındayız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kitap Fuarına, Yeni Asya Neşriyat da eserleriyle katıldı.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı birçok yazar ve şairi bir araya getirdi. İmza günü ve söyleşilerin de düzenleneceği kitap fuarına bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. Paneller ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği kitap fuarına bilhassa öğrencilerin ilgi göstermesi bekleniyor. 18 Kasım Cuma günü açılan ve 26 Kasım tarihine kadar devam edecek fuara çevre il ve ilçelerden ziyaretler de bekleniyor.

RİSALE-İ NURLAR İLGİ ODAĞI

Şanlıurfa Fuar Merkezinde devam eden ve sabah saat 10.00'dan akşam saat 22.00'a kadar devam eden fuarda Yeni Asya Neşriyat da başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere çocuk kitapları ve dini eserlerle yerini aldı. Ziyaretçilerin Risale-i Nur eserlerine özel ilgi göstermesi dikkat çekti.