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5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Yazı tetkik heyetleri ve hakemli gazetecilik

05 Kasım 2024, Salı 03:50
GAZETEMİZ KÖŞE YAZARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK, YAZI TETKİK HEYETLERİ VE HAKEMLİ GAZETECİLİK İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAYINLARIN DURUMU ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK.

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

1 Kasım 2024 tarihinde, Yeni Asya Medya Grubun Güneşli’deki merkez tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, köşe yazarlarımız ve gazete yönetimi bir araya geldi. Toplantıya YK Başkanı İzzet Atik, YK Sekreteri Hayreddin Huyut ve YK Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel katıldı. Toplantıda gazetenin mevcut durumu değerlendirildi, geleceğe yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Bu kapsamda; köşe yazılarının muhtevası, dijital dönüşüm süreçleri, yayın politikaları ve okuyucularla etkileşim gibi konular ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, gazetemizde başlatılan Hakemli Yazarlık Sistemi oldu.

YAZI TETKİK HEYETLERİ VE HAKEMLİ GAZETECİLİK SUNUMU YAPILDI

Yeni Asya Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel, Hakemli Yazarlık Sistemi’nin işleyişi ve bu sistemin temel unsurları hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı. Yazarlardan, makaleleri inceleyen tetkik heyetlerine ve yazı hakem heyetlerine kadar her aşamanın özenle belirlendiği sistemin, Yeni Asya’nın yayın prensiplerini güvence altına almak ve yazıların doğruluğunu sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Pekel, “Hakemli yazarlık sayesinde ‘Yeni Asya yazıyorsa doğrudur’ prensibini somutlaştırmış olduk,” ifadelerini kullandı. Pekel, bu sayede yazılarının muhtevasının daha titizlikle incelenerek, okuyuculara güvenilir ve doğru bilgiler sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

Web Ara Yüzü ile Dijital Yazarlık ve Hakemlik:

Toplantının devamında, Hakemli Yazarlık Sistemi’nin web tabanlı bir ara yüz üzerinden nasıl uygulanacağı anlatıldı. Katılımcılara yeni web ara yüzünün işleyişi anlatılırken, yazarların görüşleri alındı ve dijital süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için tekliler ve tavsiyeler değerlendirildi. Bu yeni sistem ile köşe yazıları, yayınlanmadan önce farklı uzmanlar tarafından incelenip değerlendirilerek okurlarımıza ulaştırılacak.

Hakemli Yazarlık ve Yayın Standartları:

Yeni Asya Gazetesi, Türkiye’de bilim çevreleri dışında hakemli gazetecilik sistemini uygulayan ilk yayın kuruluşu olarak, yayınlarında doğruluk ve güvenilirliği arttırmayı hedefliyor. Dünyada The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Reuters ve ProPublica gibi önde gelen medya kuruluşlarının benimsediği bu sistem, gazetecilikte yenilikçi bir çizgide ilerlemesine katkı sağlıyor.

Yazı Tetkik ve Hakem Heyetleri:

Hakemli gazetecilik uygulamasının temel taşlarından biri olan yazı tetkik heyetleri, farklı konularda uzman üçer kişiden oluşuyor ve gönderilen yazıları inceleyerek yayına hazırlıyor. Yazı hakem heyetleri ise, beş kişilik bir heyet olarak yayınlanması uygun görülmeyen veya düzeltme talep edilen yazılar için hakemli yazarlık uygulamasının tüm sürecini yönetiyor.

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