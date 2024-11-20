Yeni Asya, Risale-i Nur'un tanınmasına vesile oluyor

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN 7. ULUSAL KİTAP FUARINDA YENİ ASYA NEŞRİYAT DA YERİNİ ALDI. ZİYARETÇİLER YENİ ASYA’NIN, BEDİÜZZAMAN VE ESERLERİNİN TANINMASINA KATKI SAĞLADIĞINI SÖYLEDİLER.

YENİ ASYA-ŞANLIURFA - YUSUF KONUR

Şanlıurfa’da düzenlenen 7. Ulusal Kitap Fuarında Yeni Asya standı da yerini aldı. Fuar yerinin ve kitapların yoğun fiyat artışlarına rağmen Yeni Asya, okurlarının da katkılarıyla kitap fuarında Risale- Nur eserleri ön plana çıkartarak yer aldı.

Bu yıl da kitapseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Yeni Asya standına ilk kez gelen pek çok genç okurlar gazetemiz yazarı eğitimci Sebahattin Yaşar’la sohbet ettiler ve kitaplarını imzalattılar.

Çoğunluk itibariyle liseli ve üniversiteli genç okurlar, Yeni Asya gazetesini ve camiayı Bediüzzamanla birlikte tanıdıklarını, Yeni Asya’nın Bediüzzaman’ın ve eserlerinin tanınmasına ve okunmasına katkı sağladığını söylediler.

Yeni Asya standında kitaplarını imzalayan ve okurlarıyla sohbet eden eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar, “Okurların genelde genç olması anlamlı. Bu geleceğin daha güzel olacağın anlamına geliyor. Gençler, geleceği şekillendirecek ve gelecekte belirleyici olacak. Bana imzaya ilk kez gelen pek çok genç, oldukça özgüvenli sorular soruyor ve yazarı adeta hesaba çekiyor. Bu güzel. Zihni dinç, kalbi dinamik okuyucular olması ol-dukça güzel” dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Yeni Asya standını ziyaret edip, başarı dileklerini ilettiler.

KİTAP DOSTLARI VAR

Eğitimci yazar Yaşar, kitap fuarı ve okurlarla ilgili de, “Pek çok insan gençlerin okumadığını düşü-nür ve söyler. Bu bir oranda doğru olsa da oldukça güzel okuyan ve kitap kurdu diyebileceğimiz genç-ler var. Onlar çok önemli. Çünkü kütüphanelere abone, ayda dört beş ve hatta daha fazla kitap okuyan gençlerle karşılaşıyorum. Onlarla kitap üzerinde konuşu-yorum. Okudukları kitap üzerinde detayları verebiliyorlar. Bu sevindirici. Ama ilginç olan da, çok okuyan pek çok gencimiz, hedefli okumuyor. Bu biraz düşündürücü. Bu da bazı gençler-de okumaktan soğumayı netice verebiliyor. Okumanın bir gaye etrafında olması okuru daha dikkatli hale getiriyor. Amaçlı okumaklar, belli konularda kişiyi birikimli hâle getirir” dedi.



Sebahattin Yaşar kitaplarını imzalıyor.

GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR

Yeni Asya standında görevli Said Yetim, “Gençler Yeni Asya’ya daha çok ilgi gösteriyor. Pek çok müşterimiz gençlerden. Bir de standımıza gelen pek çok okurumuz, Yeni Asya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. İnsanlarımız hak ve hukukun takipçisi olan Yeni Asya’yı tanıyor ve destekliyorlar.” dedi.

İMZA GÜNÜNE BEKLİYORUZ

Yeni Asya standına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ve Kara-köprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de gelerek, tebriklerini iletti ve başarılar dilediler.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Yeni Asya standını ziyaret edip, başarı dileklerini ilettiler.

Belediye başkanlarına bir tweet’i sebebiyle tutuklanan Kâzım Güleçyüz’ün son kitabı “Yeşil Kemalizm” hediye edildi.

Yetim, “Okurlarımızı yazarları-mızdan eğitimci Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar’ın imza günlerine bekliyoruz” dedi.