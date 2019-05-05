05 Mayıs 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların söylediklerini en iyi bilen Biziz. Sen ise onları îmâna zorlayacak değilsin. Benim tehdidimden korkanlara sen Kur'ân ile öğüt ver
Kâf Suresi 45
HADİS:
Bir veya iki yetimi yanında barındırıp mükâfatını Allah'tan bekleyerek sıkıntılarına sabreden kişi ile ben Cennette şu iki parmak gibi birbirimize yakınız.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8273
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