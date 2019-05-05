Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların söylediklerini en iyi bilen Biziz. Sen ise onları îmâna zorlayacak değilsin. Benim tehdidimden korkanlara sen Kur'ân ile öğüt ver

Kâf Suresi 45

HADİS:

Bir veya iki yetimi yanında barındırıp mükâfatını Allah'tan bekleyerek sıkıntılarına sabreden kişi ile ben Cennette şu iki parmak gibi birbirimize yakınız.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8273