Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misâli ne kötüdür! Onlar ancak kendilerine zulmetmişlerdir. A’raf Suresi: 177 HADİS: Kişinin dua ederken şöyle demesi kişiye yeter: “Allah’ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et ve beni Cennetine koy.” Camiü’s-Sağir, No: 1696

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