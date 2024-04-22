Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ حقائقِ إعجازينى بن گوزللشديره‌مدم، گوزل گوستره‌مدم؛ بلكه قرآنڭ گوزل حقيقتلرى بنم تعبيراتلريمى ده گوزللشديردى. Nurdan Katreler Kur’ân’ın hakaik-ı i’câzını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim; belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 37

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