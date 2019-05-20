Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cinleri ve insanları ancak Bana îmân ve ibâdet etsinler diye yarattım. Zâriyât Sûresi: 56 HADİS: Kim Allah’ın hâkimiyetine saygı gösterirse, Allah da Kıyamet Günü onu yüceltir. Camiü’s-Sağir, No: 8306

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