Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler ise “Bu çok zorlu bir gün” der. Kamer Suresi 8 HADİS: Önce selâm veren Allah ve Resulüne daha yakındır. Camiü's-Sağir Hadis No: 8555

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