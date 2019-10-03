Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte o gün insanların da, cinlerin de günahından sormaya ihtiyaç kalmaz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 39-40 HADİS: Kim ki gönül hoşluğuyla ve kestiği kurbanın sevabını Allah’tan umarak kurban keserse bu onun için Cehennem ateşine karşı perde olur. Camiü’s-Sağir, No: 8825

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.