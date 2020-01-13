Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan doğru yolu bulanlar vardır; birçoğu ise yoldan çıkmış kimselerdir. Hadîd Sûresi: 26 HADİS: Kendisine danışılan kişi emin olmalıdır. Danışıldığında kendisi için yapacağını danışana da tavsiye etsin.

Camiü’s-Sağir, No: 9202

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