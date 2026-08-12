Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور بنم دگل، قرآنڭ ماليدر؛ قرآنڭ فيضندن گلمشدر. هيچ بر قوّت اونى آناطولينڭ سينه‌سندن قوپاروب آتاميه‌جقدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur benim değil, Kur’ân’ın malıdır; Kur’ân’ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu’nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 490

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