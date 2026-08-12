12 Ağustos 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالهِٔ نور بنم دگل، قرآنڭ ماليدر؛ قرآنڭ فيضندن گلمشدر. هيچ بر قوّت اونى آناطولينڭ سينهسندن قوپاروب آتاميهجقدر.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur benim değil, Kur’ân’ın malıdır; Kur’ân’ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu’nun sinesinden koparıp atamayacaktır.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 490
Okunma Sayısı: 473
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.