Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ın hepsini bildiğini görmedin mi? Mücadele Sûresi: 7-1 HADİS: Resulullah, dâvet edilenin, dâvet sahibi din kardeşinden izin alma durumu dışında beraberinde arkadaş götürmesini nehyetti. Camiü’s-Sağir, No: 9331

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