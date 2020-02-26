Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Haberiniz olsun, şeytanın taraftarları hüsrâna düşenlerin tâ kendisidir. Mücadele Sûresi: 19-2 HADİS: Yalnızlık kötü arkadaştan iyidir. İyi arkadaş yalnızlıktan hayırlıdır. Hayır konuşmak susmaktan hayırlıdır. Susmak kötü konuşmaktan hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 9666

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