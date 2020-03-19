Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, kendi yurtlarına hicret eden din kardeşlerini severler, onlara verilen şeyden dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Haşir Sûresi: 9-2 HADİS: Öfkelenme. Çünkü öfke yıkıcıdır. Camiü’s-Sağir, No: 9836

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