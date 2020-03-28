Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların âkıbeti, kendilerinden az bir zaman önce yaptıklarının cezâsını tatmış olan kâfirlerin sonu gibi olacaktır. Âhirette de onlar için pek acı bir azap vardır. Haşir Sûresi: 15 HADİS: Misâfir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 9883

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