Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeref ve üstünlük Allah’a, Resulüne ve mü’minlere aittir; lâkin münafıklar bunu bilmezler. Münâfikûn Sûresi: 8 HADİS: İyilik yapmak suretiyle fakirlerin yanında bir yatırımınız bulunsun. Çünkü Kıyamet günü zenginlik sırası onlarındır. Camiü’s-Sağir, No:60

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