Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah yedi kat semayı yarattı ve arzı da onların misli gibi yedi kat yaratıp mahlûkatına mesken yaptı.

Talâk Sûresi: 11

HADİS:

İki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden, dört kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. O halde cemaate sarılınız. Çünkü Allah ümmetimi ancak hidayet üzere bir araya toplar.

Camiü’s-Sağir, No: 94