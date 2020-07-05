05 Temmuz 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah yedi kat semayı yarattı ve arzı da onların misli gibi yedi kat yaratıp mahlûkatına mesken yaptı.
Talâk Sûresi: 11
HADİS:
İki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden, dört kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. O halde cemaate sarılınız. Çünkü Allah ümmetimi ancak hidayet üzere bir araya toplar.
Camiü’s-Sağir, No: 94
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