Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Doğru yolu kabul edenlerin Allah hidâyetini arttırır. Bâkî kalan güzel işler ise, Rabbinin katında mükâfat bakımından da daha hayırlıdır, âkıbetçe de daha hayırlıdır. Meryem Sûresi: 76 HADİS: Şöyle de: “Allah’ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Ve yine şüphesiz günahları Senden başka kimse bağışlayamaz. Beni katından bir mağfiretle bağışla...” Camiü’s-Sağir, No: 2929

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