Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara yumuşak davranma, şiddet göster. Onların varacakları yer Cehennemdir. Orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Tahrim Sûresi: 9 HADİS: Kibirlenmekten sakınınız. Çünkü kul kibirlenmeye devam ettikçe Allah onun hakkında şöyle buyurur: “Kulumu zorbalar listesine yazın.” Camiü’s-Sağir, No: 104

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