Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün sizler de amelleriniz de Rabbinize arz edilir. Yaptığınız hiçbir şey gizli kalmaz. Hakka Sûresi: 18 HADİS: Baba dostunu gözet; onunla ilişkiyi kesme ki, Allah, senin nurunu söndürmesin. Camiü’s-Sağir, No: 156

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