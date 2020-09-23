Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirlere ne oluyor ki senin tarafına hızla koşuyorlar? Sağdan ve soldan gruplar halinde... Yoksa onlar nimetlerle dolu Cennete girmeyi mi umuyorlar? Meâric Sûresi: 36-38 HADİS: Kur’ân okuyanlar, Allah’ın Arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber Arşın gölgesinde bulunacaklardır. Camiü’s-Sağir, No: 180

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