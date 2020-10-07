Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Rabbimizin azameti her şeyin üstündedir. O eş veya evlât edinmekten münezzehtir.” Cin Sûresi: 3 HADİS: Biri sizi ziyarete geldiğinde ona ikram edin. Camiü’s-Sağir, No: 196

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