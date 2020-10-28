Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Biz Firavun’a peygamber gönderdiğimiz gibi seni de insanların amellerine şahit olan peygamber olarak gönderdik. Müzzemmil Sûresi: 15 HADİS: Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse, onları yumuşak huylu kılar. Camiü’s-Sağir, No: 228

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.