Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şâyet peygamberi inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunacaksınız? Müzzemmil Sûresi: 17 HADİS: Allah bir idareci için hayır dilerse, ona dürüst bir yardımcı verir. Bir şey unuttuğunda kendisine hatırlatır. Hatırladığında kendisine yardım eder. Camiü’s-Sağir, No: 231

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