Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerinde gözetleyici ve yazıcı melek olmayan kimse yoktur. Târık Sûresi: 4 HADİS: İslâm idaresi altında yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler yerine getirilmediğinde düşman oraya musallat olur. Camiü’s-Sağir, No: 407

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