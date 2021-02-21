Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz inkârcılar hile üstüne hile çeviriyorlar. Ben de onların hilelerini kendilerine çeviririm. Târık Sûresi: 15-16 HADİS: Biriniz aksırdığında “Elhamdülillâh” derse, melekler “Rabbi’l-âlemîn”i eklerler. “Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn” derse, melekler “Allah sana merhamet etsin” diye duâ ederler. Camiü’s-Sağir, No: 414

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