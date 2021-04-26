Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, biz sana Kevseri verdik. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana düşmanlık edenler kesinlikle ebter olup nesilleri kesilecektir. Mâûn Sûresi: 1-3 HADİS: Kurtulman zor olan bir belâya düştüğünde şöyle de: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’tandır” Allah bu duâ ile dilediği her türlü belâyı geri çevirir. Camiü’s-Sağir, No: 506

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